Новый президент Соединённых Штатов Дональд Трамп желает выстроить хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным, при этом не поддерживает идею "перезагрузки", сообщает газета The New York Times.

Ранее республиканец уже рассказывал журналистам о беседе с Путиным, отказавшись при этом раскрывать детали разговора. В тоже время он заметил, что он против "перезагрузок", учитывая тот факт, насколько большой провал стоит за этим термином после действий Барака Обама.

"Он (Трамп) сказал, что было бы здорово, если бы он и Путин могли поладить. Однако он отверг идею какого-либо потепления отношений, которое называлось бы "перезагрузкой", — пишет издание.

"Я бы не стал использовать этот термин после всего, что произошло", — цитирует NYT Трампа.

Среди грядущих перемен во взаимоотношениях двух стран президент США лишь вкратце отметил основные аспекты взаимодействия. При этом он всё-таки выделили сирийскую проблему, заявив о необходимости прекратить "безумие, которое творится сейчас в Сирии".

Напомним, что Владимир Путин поговорил с Дональдом Трампом по телефону 14 ноября, когда уже стало известно, что республиканец станет новым президентом США. Оба лидера согласились, что отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в неудовлетворительном состоянии, а потому высказались в пользу активной работы по их нормализации.

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