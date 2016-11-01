25-летний Адам Алиев был жестоко убит у себя на родине. Дагестанец сменил пол ради брака с москвичом, за что его возненавидели у себя в селе Чонтауле, сообщает "Экспресс газета". За несколько дней до случившегося он обращался в полицию и заявлял, что к нему приходят угрозы, но правоохранительные органы игнорировали эти обращения.

По имеющейся информации, дагестанец сменил пол в сентябре этого года и поменял имя Адам на Раину, хотя официально это оформить он не успел. Чтобы поменять все документы трансгендер обратился в УФМС республики, благодаря чему о произошедшем стало известно в родном селе, куда он отправился за бумагами.

По данным журналистов, дагестанец сменил пол ради брака с москвичом по имени Виктор, который был сам родом из Карачаево-Черкесии. Ради него он и лишился мужского достоинства, кадыка и приобрел грудь.

Весь этот набор поступков молодого человека и стал причиной лютой ненависти к нему со стороны односельчан, которые возненавидели его, считая, что своими действиями он опозорил не только себя, семью и всех местных жителей, но и целый Кавказ.

Отдельно стоит добавить, что издание "Ридус" не смогло найти ни на одном из сайтов республиканских правоохранительных органов (СК, МВД, прокуратуры) сообщений о данном инциденте нет. Официальных подтверждений трагедии не имеется. При этом журналистам удалось найти в Сети видео свадьбы Адама-Раины и Виктора.