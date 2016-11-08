По данным итальянского портала Calciomercato.com, московский ЦСКА уже сделал предложение бразильскому футболисту Луису Адриано и готов платить ему 3 миллиона евро в год. К слову, такую же зарплату он получает в "Милане".

До этого появилась информация, что итальянский клуб выставил Луиса Адриано на трансфер. "Милан" оценивает стоимость бразильского нападающего в 6 миллионов евро.

Напомним, что до перехода в "Милан" Адриано с 2007 по 2015 год выступал за "Шахтер", в составе которого шесть раз становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок УЕФА.

В минувшем сезоне Луис Адриано провел в общей сложности 29 матчей за "Милан", в которых забил 6 голов. В сезоне-2016/17 бразилец в 5 матчах чемпионата Италии не отметился результативными действиями.