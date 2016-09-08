Автомобиль BMW с правительственными номерами столкнулся с такси в центре Москвы на Новом Арбате, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам собеседника агентства, авария произошла в тот момент, когда BMW разворачивался через "две сплошные" на Новом Арбате.

Отмечается, что в ДТП никто не пострадал. Единственной "жертвой" инцидента стало движение транспорта на месте происшествия – оно было серьезно затруднено.

Точно неизвестно, были ли в "бумере" пассажиры. По информации Gazeta.ru, в момент аварии в салоне находился помощник президента РФ Владислав Сурков, который направлялся в сторону Кремля. Также издание утверждает, что авто закреплено за Сурковым.

В управлении по делам президента журналистам ресурса не дали точного ответа, касательно того, кому принадлежит машина. Пресс-секретарь ведомства Елена Крылова лишь отметила, что авто "не имеет отношения к автотранспортному комбинату управделами президента России, который обслуживает ряд высших чиновников государства".