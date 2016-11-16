Скандалы вокруг Брэда Питта и Анджелины Джоли, которые сейчас пытаются развестись, не утихают. На этот раз СМИ узнали о новом романе Питта.

Как пишет журнал Grazia со ссылкой на источник, близкий к актёру, он начал встречаться со знаменитой актрисой. Имя новой возлюбленной Питта не сообщается, известно лишь, что она из "первого эшелона" звёзд.

Отмечается, что пара вместе уже около месяца.

— Женщина, в которую влюблён Брэд, — моя подруга, и я обещал не раскрывать её имя. Могу сказать лишь, что они действительно влюблены, — заявил в интервью источник.

Напомним, что ранее Питту неоднократно приписывали романы с коллегами по цеху. Так, в СМИ периодически появляются новости о том, что Брэд Питт встречается с актрисами Марион Котийяр, Сиенной Миллер, Дженнифер Гарнер и Лиззи Каплан.



