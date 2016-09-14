После выборов 18 сентября председатель СКР Александр Бастрыкин покинет свой пост. Точная дата не называется. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к руководству ФСБ, к центральному аппарату СКР и три близких к администрации президента человека.

По сообщению издания, предстоящая отставка связана с возбуждением уголовных дет в отношении высокопоставленных сотрудников ведомтсва.

Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что не слышал ничего подобного.

"Первый раз слышу", — сказал пресс-секретарь изданию.