Центральное разведывательное управление США раздобыло снимки мозга северокорейского лидера Ким Чен Ира, полученные после томографии в 2008 году. Это помогло спецслужбам спрогнозировать его смерть в течение последующих трёх-пяти лет, сообщает японская газета Asahi Shimbun, ссылаясь на осведомленные источники.

При этом журналисты не уточняют, каким образом сделанные в результате компьютерной томографии снимки мозга Ким Чен Ира попали в руки ЦРУ и Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

Напомним, что в августе 2008 года Ким Чен Ир пережил инсульт. Чтобы поставить его на ноги, в страну прибыли французские и китайские врачи. Им удалось успешно провести курс лечения и уже в октябре лидер КНДР смог вновь руководить страной.

Скончался Ким Чен Ир 17 декабря 2011 года, через три года после перенесённого удара. Вплоть до последних дней жизни он продолжал активно участвовать в управлении страны и совершал поездки в другие страны для проведения переговоров.