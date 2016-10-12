В Омске задержан водитель Nissan Tiida, который сбил на переходе женщину и трёх детей.

ДТП произошло на Светловской улице, неподалёку от автобусной остановки, сообщает RenTV со ссылкой на пресс-службу УМВД по Омской области.

В результате инцидента женщина и два ребёнка были госпитализированы. 6-летняя девочка от полученных травм скончалась на месте. Водитель скрылся с места происшествия.

Представители полиции обнаружили машину 53-летнего мужчины около дома на улице Вострецова. В отношении водителя следователи возбудили уголовное дело.