Трагическое ДТП случилось около шести вечера в Горелово в Петербурге 20 ноября. Под машину попала пожилая женщина. Авария произошла на пешеходном переходе на Таллинском шоссе, у дома №40. Автомобиль Hyundai не пропустил пешехода.

- Я ехала мимо спустя несколько минут после случившегося, женщина лежала на дороге, метрах в 10 от пешеходного перехода, накрыта уже была. Рядом - цветная сумка - тележка на колесиках. Стояло два автомобиля ДПС и джип Hyundai. Очевидно, что причина трагедии - неработающий светофор. Машины и не думали останавливаться, мчали, как обычно на этом участке, - рассказала Metro свидетельница произошедшего.

Очевидцы также уточнили, что женщина пыталась перейти дорогу по пешеходному переходу, но машины не пропускали ее. Ехали, даже не притормаживая.

- Этой иномарке даже люди на остановке махали, что пешеходы идут через дорогу, но машина ехала очень быстро. От удара женщину отбросило на несколько метров. Крови не было. Приехавшая реанимация лишь установила факт смерти, - уточнили в блогах.

По данным ГИБДД, за рулем автомобиля Hyundai Santa Fe находился мужчина 1956 года рождения. Погибшей женщине на вид 55-60 лет.

На месте аварии из-за смертельного ДТП образовалась пробка.

Добавим, за несколько часов до трагедии в Горелово была отключена электроэнергия в нескольких домах. Без света остались несколько жилых домов, магазин и в том числе - светофор на оживленном пешеходном переходе. Свет дали в Горелово лишь после 22 часов.