Смертельное ДТП на Московском проспекте произошло утром 27 ноября, сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург".

В Адмиралтейском районе, на Московском проспекте, столкнулись три автомобиля: ВАЗ 2109, "Hyundai" и "Infiniti".

В результате ДТП на Московском проспекте погиб 50-летний водитель российского автомобиля.

По словам очевидцев, виноват в аварии водитель "Hyundai".

- Выехал на встречку, ехал в сторону "Технологического института", а водитель "Лады" - в сторону сенной. Все произошло мгновенно, - написал свидетель в соцсети.

Очевидец предположил, что водитель "Hyundai" уснул за рулем.

- Я вытаскивал его из машины, он спрашивал: "А что случилось?", - отметил мужчина.

Обстоятельства смертельного ДТП на Московском проспекте 27 ноября выясняются.