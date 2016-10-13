Смерть в камере подозреваемого в терактах в Германии вызвала бурю негодования у его адвоката Александра Хуебнера, сообщает BBC.

Джабера аль-Бакра, 22-летнего сирийского беженца, задержанного 10 октября по подозрению в подготовке теракта в Лейпциге, нашли повешенным на собственной рубашке в камере заключения.

Местные власти уже постановили провести расследование, чтобы установить обстоятельства случившегося.

По словам адвоката покойного Александра Хуебнера, тюремная администрация знала, что существует риск самоубийства заключенного. Местные власти это отрицают. Как заявил Себастьян Гемков, министр юстиции федеральной земли Саксония, задержанный прошел необходимую психиатрическую экспертизу, все меры предосторожности были соблюдены.

"Этого не должно было произойти, но это случилось", - заявил чиновник.

Адвокат сирийца настаивает на том, что тюремная администрация не предусмотрела все риски. В камере подозреваемый, по его словам, разбил лампы и испортил розетки. Также аль-Бакр отказывался от еды.

"Как это могло произойти? За ним должен был быть самый пристальный присмотр", - заявил Хуебнер.

В тюрьме продолжают отрицать информацию о том, что за заключенным плохо следили.

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