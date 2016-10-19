В Москве начались слушания по делу Бориса Немцова, передаёт корреспондент Metro из зала суда.

В настоящий момент суд допрашивает свидетеля со стороны обвинения Перервину Марину Вадимовну, директора массажного салона "Crown Thai Spa", расположенного на улице Пятницкая, дом 6 строение 1.

Перервина: Борис Ефимович приходил на массаж регулярно, раза два в месяц. Чаще всего со своей девушкой Анной Дурицкой. 27 февраля 2015 года после 19:30 часов она пришла, и ей делали массаж 45 минут. Потом она оделась и ушла

Прокурор: Вам было известно где проживал Немцов?

– Нет.

– Он в салон приходил или приезжал?

– Не знаю.

– У вас фиксируется приход клиентов?

– Да, у нас есть журнал записей.

– Анна была в нём записана?

– Да, имя и телефон.

– Как она расплатилась за массаж?

– Картой Бориса Ефимовича.

– От салона до ГУМа сколько занимает путь пешком? Вы знаете, где работал Немцов?

– Знаю только, что у него был офис на Пятницкой где-то в соседнем доме.

– Как долго они к вам ходили?

– Полгода точно.

– Во что была одета Анна в тот вечер?

– Верхняя одежда светлого цвета.

После этого помощник прокурора показала чек Дурицкой от 27 февраля 2015 года 20:36 на 1500 рублей. Тем самым Перервина подтвердила информацию о том, что перед убийством подруга политика Анна Дурицкая заходила в спа-салон на Пятницкой.

Напомним, что 27 февраля 2015 года на Большом Москворецкойм мосту был убит политик Борис Немцов. Его застрелили поздно вечером во время прогулки со своей подругой, 23-летней украинской моделью Анной Дурицкой.