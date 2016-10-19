В социальной сети "ВКонтакте", а позже и на YouTube, появилась запись выступления резидента Comedy Club Семёна Слепакова.

На видео артист исполняет песню о создании телеканала ТНТ. Подпись к видео гласит, что выступление состоялось вчера, 18 октября 2016 года, на сцене Крокус Сити.

В своей песни Слепаков раскрывает секреты создания некоторых популярных телепередач, в том чсиле и скандальной телестройки "Дом-2". По его словам, продюсер канала придумал эту передачу после бурной ночи и населил её "разными тварями".