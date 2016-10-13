В октябре 2016 года в Рязани появился маньяк. Эта новость разлетелась в Сети, напугав жителей города.

В новостях даже публиковали комментарии пострадавших. Все они описывали одного и того же мужчину: лет 35 с узким лицом, светлыми волосами и заострённым подбородком.

– Это случилось около 2 часов ночи. Мужчина сказал, что перекинет её через перекладину и переломает все кости, если она начнёт кричать. Что он "не лясы точить" с ней пришёл". Достал нож. Когда всё закончилось, забрал у моей подруги 4 золотых колечка и цепочку с крестиком, – рассказала порталу КБР подруга пострадавшей.

По её словам, позже выяснилось, что в этот же день в полицию обратилась ещё одна жительница Рязани, которую пытался изнасиловать маньяк, подходящий под описания первой девушки.

Позже в социальных сетях появился фоторобот предполагаемого насильника. Девушки начали пересылать его друг другу, предупреждая об опасности.

Чтобы выяснить, как обстоят дела с поиском маньяка из Рязани, корреспондент Metro связался с представителями следственного комитета Рязанской области. Выяснилось, что там ничего не знают про все эти нападения.

– Не подтверждаю эту информацию, – заявила Metro старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Рязанской области Анжелика Евдокимова.