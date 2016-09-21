"Следственной группой центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации в рамках расследования террористического акта на борту самолета А321 в Египте проведен осмотр результатов натурной выкладки воздушного судна на территории аэропорта города Каира", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Следственного комитета РФ.

В процессе осмотра были установлены и зафиксированы места взрывного воздействия на фюзеляж и области его последующего разрушения. Результаты переданы комиссии, которая проводит комплексную экспертизу, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время следственная группа продолжает работать в Египте.

Напомним, российский лайнер Airbus A321 авиакомпании "Когалымавиа", летевший из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае в октябре 2015 года. На борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа, все они погибли.



Одной из главных версий расследования, которое продолжается до сих пор, считается взрыв на борту. Катастрофа стала причиной приостановки полетов российских самолетов в Египет и туристического потока из России.