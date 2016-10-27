Следователи выяснили, по чьей вине произошёл взрыва газа в Рязани, который унёс жизни семи человек. Об этом в четверг сообщает пресс-служба управления СК РФ по Рязанской области.

После осмотра места происшествия следователи пришли к выводу, что трагедия произошла по вине мужчины, проживавшего в квартире, где произошёл взрыв газа.

– Осмотр места происшествия и фрагментов газового оборудования предварительно подтвердил версию следствия о причине произошедшего в результате действий лица, проживающего в квартире, где произошёл взрыв газа, – рассказали в ведомстве.

Дело в том, что, по данным следствия, на момент взрыва дом отапливался, но в нескольких квартирах было установлено газовое оборудование для индивидуального отопления.

– В настоящее время завершён осмотр места происшествия, а также осмотр газового оборудования, фрагменты которого обнаружены при разборе завалов. По результатам осмотра установлено, что обнаруженные фрагменты соединительных элементов газового оборудования из квартиры, где был эпицентр взрыва, не имеют следов разрезов, – уточнили следователи.

На сегодняшний день расследование уголовного дела продолжается, назначены взрыво-техническая, судебно-медицинская и строительно-техническая судебные экспертизы.

Как Metro сообщало ранее, 23 октября на верхних этажах 10-этажного дома в Рязани прогремел взрыв.

В результате случившегося три этажа дома были частично разрушены, погибли семь человек, ещё 16 получили травмы.

По факту взрыва газа в жилом доме в Рязани было возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).