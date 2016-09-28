Международная следственная группа, которая расследует крушение лайнера "Boeing 777" (рейс MH 17) в Донецкой области назвала подозреваемых по резонансному делу. Напомним, что в результате крушения самолёта в июле 2014 года погибли 298 человек: все пассажиры и члены экипажа.

В итоге по делу проходят 100 человек, их имена и национальности пока не раскрываются. Имена подозреваемых, по слова следователей, объявят в зависимости от хода расследования.

Следователи утверждают, что ракетный зенитный комплекс "Бук", из которого был произведён выстрел, был доставлен на Украину из России. "Бук" остановился в районе населённого пункта Первомайское, точное место выстрела не называется.

Следователи делают свои выводы на основе многочисленных улик, в том числе фотографий и видео "Буком", перехваченных телефонных разговорах, свидетельствах очевидцев и следственных экспериментах.

Расследование продлено до 2018 года.