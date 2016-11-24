В рамках расследования громкого уголовного дела отравительницы Елены Кордюковой были эксгумированы тела трёх её детей. Женщину обвиняют в том, что она травила сына крысиным ядом – мальчик, к счастью, выжил.

Следователями закончена эксгумация, имеющая отношение к громкому делу жительницы поселка Малышева Свердловской области, задержанной год назад.

Тогда врачи обнаружили в крови восьмилетнего пациента компонент крысиного яда — варфарин, содержание которого превышало допустимые нормы в тридцать раз. Медики обратились в правоохранительные органы, и во время следствия выяснилось, что Елена Кордюкова сознательно без назначения врача давала больному ребёнку препарат, содержащий яд в огромных дозах.

"На допросах женщина меняла показания, — рассказал "URA.ru" источник в правоохранительных органах. — Сначала она заявила, что делала это по незнанию и неосторожности. Потом созналась, что просто хотела таким образом отравить страдающего сына, чтобы он не мучился (мальчик страдал атипичным гемолитико-уремическим синдромом). Говорила обвиняемая и то, что хотела таким образом снять с себя тяжкое бремя ухода за больным ребенком".

К счастью, малыша удалось спасти. Однако расследование выявило подозрительный факт: в семье Кордюковых всего было четверо детей и трое старших сыновей и дочка один за другим скончались в раннем возрасте, не дожив до трёх лет. Чтобы подтвердить или опровергнуть вероятность их отравления, и была произведена эксгумация.

"Однако при исследовании не обнаружилось яда в останках детей, — продолжает источник. — Возможно, он просто не сохранился, потому что варфарин не остается в костях. Как бы то ни было, женщина обвиняется лишь в попытке убийства одного своего ребёнка".