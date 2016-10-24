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Обновлено : Сегодня 18:54
- Опубликовано : Сегодня 18:07

Скульптор превратил знаменитых режиссёров в их собственных персонажей

  • Данила Белов

Джордж Лукас предстал в роли Джаббы Хатта, а Стивен Спилберг в виде инопланетянина

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Американский художник и скульптор Майк Леавитт (Mike Leavitt) создал серию скульптур в стиле поп-арт, которые посвятил знаменитым режиссёрам. 38-летний киноман превратил своих кумиров в персонажей фильмов, которые они снимали. В частности, Хичкок у него предстал в стиле голубя из фильма "Птицы", а Джордж Лукас превратился в персонажа "Звёздных войн" Джаббу Хатта.

-Я начал заниматься лепкой скульптур в 2002 году. До этого я делал рисунки известных персон для торговых карт, - заявил Леавитт Metro. -На это меня вдохновили примеры других известных художников и их произведений искусства. После двухмерных рисунков я занялся трёхмерными скульптурами. Вот как начала появляться моя коллекция фигурок серии "Армия искусства".

 

 

На создание скульптур у художника уходит несколько недель. Маленькие отнимают у него от 50 до 80 часов, а вот большие деревянные статуи могут потребовать от него непрерывную работу в течение несколько месяцев: от 350 до 500 часов. Для своих работ он использует древесину и полимерную глину. 

-Последние пару лет я создаю цифровые 3D-модели на компьютере. Этот процесс включает в себя 3D-сканирования и 3D-печать. И все же я чаще занимается лепкой скульптур из традиционных материалов. Для больших статуй от 18 дюймов и выше я использую древесину. Из полимерной глины я делаю маленькие фигуры - от 12 дюймов и меньше. Для работ с полимерной глиной я использую обычную печь, - отметил он.

Люди заказывают у Леавитта абсолютно разные вещи. Иногда они покупают "массовую продукцию", а иногда просят слепить что-то для коммерческих проектов или личных подарков. 

-Моя любимая фигура - статуэтка Мартина Лютера Скайуокера. Она представляет собой является монумент из дерева  высотой в один метр, в которой смешаны образы Мартина Лютера Кинга-младшего и Люка Скайуокера из Звездных войн. Из фигурок, изображающих режиссёров, наиболее сложной был Тим Бертон. Я долго лепил ножничные руки, используя маленькие кусочки резного дерева, - рассказал мастер.

Полюбоваться на работы скульптора можно на его собственном сайте, а также в галерее Джонатана ЛеВайна в Нью-Йорке, где представлены наиболее выдающиеся произведения Леавитта.

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