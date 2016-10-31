Серьезное ДТП произошло 30 октября на пересечении проспекта Славы и Бухарестской улицы в Петербурге. Авария случилась около полуночи, рассказали очевидцы в соцсетях. Столкнулись машина скорой помощи и иномарка.

"Скорая ехала без звукового сигнала и включила его только на перекрестке уже после ДТП. Ибо как только включила, так в нее и влетели - вроде бы, Mercedes. Передок раскорежен. К скорой приехало еще 2 скорые и одна реанимация. Подозрительно быстро приехало 2 патруля. Машину очень быстро убрали", - рассказал свидетель ДТП.

Слова его подтверждают и другие автомобилисты.

"Загорелся зеленый, мы тронулись и слышу - закрякало что-то, джип начал тормозить. Я тоже отпустил газ. Как только выехал за джип, поворачиваю голову и вижу - удар и скорая, которая летит на меня. Резко заднюю передачу и назад. Она могла еще и перевернуться...", - докладывают водители.

Также стало известно, что машина скорой помощи не перевернулась лишь благодаря мастерству ее водителя. Он буквально на двух колесах проехал с десяток метров, но удержал машину.