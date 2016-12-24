23 декабря после тяжёлой болезни на 37 году жизни умер директор Кроноцкого заповедника Тихон Шпиленок, сын основателя заповедника "Брянский лес".

Об этом сообщает пресс-служба "Брянского леса".

Тихон Шпиленок родился в Брянске 12 октября 1980 года в семье основателя заповедника "Брянский лес" Игоря Шпиленка. Вся жизнь Тихона Игоревича была связана с охраной природы. Окончив Брянскую инженерно-технологическую академию по специальности "Лесное и лесопарковое хозяйство", в 2002 году поступил на работу в ФГУ "Государственный природный заповедник "Курильский" на должность государственного инспектора по охране. В 2003 году был переведен на должность заместителя директора по охране заповедной территории.

В 2007 году Тихон Шпиленок был назначен заместителем директора по охране заповедных территорий ФГУ “Кроноцкий государственный заповедник", а в 2009 году возглавил природоохранное учреждение. Именно с усиления режима охраны в Кроноцком заповеднике и Южно-Камчатском федеральном заказнике он начал свою деятельность в должности руководителя.

На борьбу с браконьерством были брошены все силы — в службу охраны привлечены лучшие специалисты России, полностью обновлена материально-техническаябаза, налажена бесперебойная связь на заповедных территориях. В результате число нарушений природоохранного законодательства на заповедных и сопредельных территориях было фактически сведено к нулю.

Тихон Игоревич Шпиленок будет похоронен на родине, в Брянской области. В субботу, 24 декабря, прощание с ним пройдёт в Москве, в Храме Знамения иконы Божией Матери.Отпевание начнётся в 12.00.