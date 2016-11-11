Сегодня, 11 ноября, на 58-ом году жизни скончался глава российского eBay Владимир Долгов. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook написал советник президента России по делам интернета Герман Клименко.

– Умер Vladimir Dolgov, – написал он.

Причина смерти гендиректора eBay не сообщается, известно лишь, что Долгов долго болел.

Его кончину также подтвердили в компании.

– Мы подтверждаем, что Владимир Анатольевич Долгов сегодня скончался, — сообщили в eBay.

Напомним, что Владимир Долгов руководил офисом eBay с момента его открытия в 2012 году. Ранее он был генеральным директором в Google Russia, а до этого занимал различные руководящие посты в Ozon.ru.

Корпорация eBay основана в 1995 году. Ее штаб-квартира находится в Калифорнии.