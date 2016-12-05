Спустя сутки после появления в СМИ откровенной переписки, а также интимных фотографий и видео якобы с участием Ольги Бузовой, от российской телеведущей ушёл пиар-директор. А уже в конце декабря она официально разведётся с футболистом "Локомотива" Дмитрием Тарасовым.

Как сообщает Life.ru источник, близкий к семье, Богославский принял такое решение, не желая участвовать в грязных историях, которые стали активно муссироваться в прессе после того, как Бузова и Тарасов подали заявление на развод.

У себя на страничке в Instagram Богославский опубликовал фотографию с Ольгой Бузовой и подписал её так: "Встреча, с которой началось наше сотрудничество. За эти 1,5 года, Оля @buzova86, ты успела сняться в главной роли в фильме, написать книгу, создать свой аромат, записать трек, который до сих пор на первом месте айтюнса, выпустить сериал, зажечь с Джанлука Вакки, встретиться с Райаном Рейнальдсом, стать единственным нашим селебрети, которая взяла эксклюзивное интервью для российского ТВ, у самых обсуждаемых сейчас артистов Майкла Фассбендера и Марион Котийяр... И это лишь малая часть того, что было у тебя. Оля, спасибо тебе за наше сотрудничество".

В последний раз телеведущая реалити-шоу оказалась в центре внимания после того как хакеры выложили фото Бузовой без ретуши и разослали их в СМИ.

Взломанный телефон Бузовой

В СМИ были опубликованы с ретушью компрометирующие фото и видео, на которых девушка, очень похожая на Ольгу Бузову (в СМИ не пытаются уверять, что это именно сама телеведущая), фотографирует интимные места.

Из переписки, также опубликованной в прессе, всплывает тот факт, что мама указывает дочери на её нелюбовь к порядку в квартире. Отметим, что как-то в социальной Сети Ольга Бузова и правда выкладывала фото в платье с пятом, отмечая, что она залила его соком.

30 декабря 2016 года Мещанский отдел ЗАГС Москвы официально разведёт Ольгу Бузову и Дмитрия Тарасова.