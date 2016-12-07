Российская телеведущая Ольга Бузова за последний месяц увеличила свою аудиторию в Instagram на полмиллиона подписчиков.

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Кардинальная смена имиджа, успешный релиз сингла "Под звуки поцелуев", развод с футболистом Дмитрием Тарасовым, скандал с обнародованной перепиской с Дмитрием Нагиевым и не только — всё это сделало 30-летнюю Ольгу Бузову одной из самых популярных в Instagram, пишет Life.ru.

"Сейчас ежемесячный прирост Ольги Бузовой составляет примерно 540 тысяч пользователей. У Тимати, Настасьи Самбурской и Ксении Бородиной этот показатель равен 250, 200 и 310 тысячам. Сейчас рейтинг возглавляет Самбурская с 7,6 миллиона подписчиков, но если динамика этих пользователей сохранится на ближайшие 1,5–2 месяца, то Бузова станет обладательницей "инстаграма" номер один в России", — считает интернет-маркетолог Иван Привезенцев.

По подсчётам журналистов, за последний месяц Instagram телеведущей принёс ей 16 миллионов рублей.