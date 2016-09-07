Бывший преподаватель истории столичной школы № 57, о котором последнее время много пишут в СМИ, обратился к психотерапевту.

Скандал в 57 школе Москвы, новости

Как пишет Life.ru, экс-преподаватель элитной московской школы был вынужден обратиться за помощью к психотерапевту после того, как в соцсетях его обвинили в совращении учениц.

Об этом сам учитель истории рассказал в беседе одному из журналистов Израиля, куда педагог уехал сразу, как только детали его взаимоотношений со школьницами стали достоянием общественности.

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"Мне ещё пару месяцев не будет удобно обсуждать с кем-то эту тему, – признался учитель. – По крайней мере, так считает мой психотерапевт".

Напомним, широкой общественности скандальная история стала известна после того, как выпускница 57-й школы Екатерина Кронгауз, журналистка сайта Meduza, рассказала на своей странице в Facebook о том, что историк в её школе "крутил романы" с ученицами, а недавно нашлись люди, которые собрали доказательства, заставившие педагога уволиться. В комментариях к посту пользователи пояснили, что речь идёт о преподавателе истории Борисе М. Позже появились новые свидетельства.

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В результате из школы ушёл директор Сергей Менделевич, исполняющим обязанности главы учебного заведения назначена замдиректора по средним классам Марина Прозорова.