Скандальная художница из Петербурга Ирина Романовская грудью проголосовала за депутатов на выборах. Ирина рассказала, что выполнила свой гражданский долг, но не самым обычным образом. Художница не смогла обойтись без эпатажа и на выборах. Вместо галочки в избирательных бюллетенях Романовская нарисала покемона. Сделала она это самой дорогой и прекрасной частью тела - грудью.

"Да, я за депутатов проголосовала грудью, а вы чем? Главное подходить к этому процессу творчески", - прокомментировала Metro Ирина Романовская. Правда, на фото Романовская держит в руках не настоящий бюллетень - не такой, который выдавали на избирательных участках.

Самая эпатажная художница страны выступила с предложением впредь голосовать на выборах по-особенному - вместо традиционных галочек голосовать покемонами, сердечками, смайликами, кактусами и так далее.

Ирина Романовская прославилась своей экстравагантной техникой - рисованием грудью. Художница разработала свои авторские приемы для создания уникальных картин, но пока их никому не раскрывает.

- Многие политики уже заказали портреты, но предпочитают пока своих имен не раскрывать. После того, как купили портрет Н.Назарбаева, цены на работы выросли, - заявила Ирина Романовская.

Напомним, художница недавно стала участницей треш-аукциона, на котором ее картину купили за 25 бутылок лимонной водки.