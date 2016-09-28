Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело за растление ребёнка в отношении преподавателя столичной школы № 57 Бориса Меерсона.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Москве, уголовное дело возбуждено в отношении 50-летнего Бориса Меерсона, а также в отношении 25-летней Марии Немзер.

Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 135 УК РФ ("развратные действия").

По версии следствия, в период с апреля по декабрь 2010 года Меерсон совместно со своей знакомой Немзер, находясь в квартире одного из жилых домов, расположенных на территории западного округа в городе Москве, неоднократно совершали иные действия сексуального характера в отношении мальчика, на момент совершения преступления не достигшего 16-летнего возраста.

Установлено, что потерпевший неоднократно приходил в гости к указанным лицам.

В настоящее время следствием выполняется комплекс необходимых следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование по уголовному делу продолжается.

Напомним, что скандал в московской школе №57 разразился в сентябре. Одного из преподавателей заподозрили в связях с ученицами.

Позже появилась информация о том, что растление малолетних длилось уже несколько лет, а руководство школы могло знать об этом и покрывать преступников.

На фоне разразившегося скандала директор школы Сергей Менделевич покинул свой пост.

Школа №57 – является одной из ведущих столичных школ. В последние годы учебное заведение постоянно входит в топ-20 образовательных учреждений Москвы.