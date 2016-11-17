В Москве при невыясненных обстоятельствах погибли два подростка.

Следственный комитет РФ по Москве возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 109 УК РФ: "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Москве, 17 ноября 2016 года в квартире одного из жилых домов, расположенного по улице Рассказовской, обнаружено тело мальчика 2000 года рождения, который проживал в указанной квартире, и тело его знакомой 1999 года рождения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не обнаружено.



По предварительным данным, двое подростков в компании приятелей распили спиртные напитки и употребили психотропные вещества. Остальные подростки, находившиеся в квартире, в шоковом состоянии доставлены в медицинское учреждение города, где им оказывается помощь, а также они пройдут необходимое освидетельствование.



В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, опрашиваются родственники потерпевших и соседи. Назначено проведение судебно-медицинских экспертиз для установления точной причины смерти. Расследование уголовного дела продолжается.