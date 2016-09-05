В Москве проходится проверка по факту гибели мужчины, который отдыхал в одном из подмосковных санаториев.

Об этом сообщили АГН "Москва" в пресс-службе ГСУ СК РФ по региону.

"Установлено, что днём 4 сентября 25-летний мужчина, проходивший санаторно-курортное лечение в одном из санаториев Московской области, погиб при плавании в бассейне. По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате утопления", – уточнили в ведомстве.

Сотрудники СК выясняют все обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.