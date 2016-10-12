Столичные следователи проводят проверку в связи с обнаружением тела 14-летней девушки возле одного из домов на улице Уральская.

Как сообщает АГН "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя СК РФ по Москве Юлию Иванову, в настоящий момент проводится доследственная проверка.

Тело школьницы нашли на берегу пруда в Москве

По предварительным данным, вечером 11 сентября 2016 года очевидцы обнаружили тело девушки вблизи одного из жилых домов по улице Уральской. При проведении первичного осмотра признаков насильственной смерти на теле девушки не обнаружено, при этом рядом с телом обнаружены несколько газовых баллончиков для заправки зажигалок.

Иванова добавила, что, со слов очевидцев, девушка вдыхала газ. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что тело 14-летней девочки обнаружено на берегу Гольяновского пруда, рядом со школьницей также были найдены газовые баллоны. В пресс-службе столичной полиции Агентству «Москва» подтверждали факт обнаружения трупа несовершеннолетней на улице Уральская.