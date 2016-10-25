Следователи в Подмосковье выясняют обстоятельства смерти двух женщин при пожаре в квартире одного из домов в Дмитровском районе.

25 октября 2016 года в городе Яхроме Дмитровского района при тушении возгорания в одной из квартир, расположенных на 2-м этаже дома обнаружены тела: 62-летней женщины внутри квартиры и 34-летней женщины в подъезде на лестничном проеме.

По данному факту следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки, сообщает пресс-служба СК.

Предварительно установлено, что 62-летняя хозяйка квартиры с утра находилась в состоянии алкогольного опьянения. Эксперты не исключают, что возгорание произошло по причине неосторожного обращения с огнём. Смерть 34-летней женщины наступила от отравления угарным газом в момент, когда она пыталась попасть в свою квартиру, где находился её 2-летний ребенок с мамой.

Для проверки состояния врачами был госпитализирован 2-летний ребёнок и его бабушка. По данным врачей их здоровью ничего не угрожает. На месте продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.