В Москве задержали трансгендера Альбину Матюнину (Алексей Матюнин). В данный момент она находится в мужском изоляторе. Об этом в пятницу сообщают СМИ. Этот факт возмутил адвоката трансгендера Матюниной Ольгу Бадалян. Она в интервью телеканалу "Рен ТВ" заявила, что будет добиваться перевода своей подзащитной в отдельную камеру. – Я собираюсь сейчас туда поехать и решить вопрос. Посмотреть, в какой камере она находится. И если она, не дай бог, конечно, находится в общей камере – решать вопрос о...