Движение транспорта ограничат с раннего утра 20 ноября до позднего вечера 2 декабря. Как сообщает пресс-служба городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры, ограничения связаны с проведением съемок художественного фильма.
Съёмки фильма "Хождение по мукам" ограничат движение транспортных средств по Литейному проспекту путём закрытия крайней правой полосы движения вдоль дома 36 в направлении от улицы Некрасова к Артиллерийскому переулку.
Многосерийный фильм режиссёра Константина Худякова выйдет на экраны в 2017 году. Главные роли в картине исполняют Юлия Снигирь, Анна Чиповская, Павел Трубинер, Андрей Мерзликин, Светлана Ходченкова и другие. В 2017 году зрители увидят первый сезон.