В Петербурге 28 октября ограничат движение транспорта из-за проведения съёмок художественного фильма "Хождение по мукам". Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, движение авто будет ограничено 28 октября с 06.00 до 09.00 по Академическому пер., а также 28 октября с 06.00 до 23.00 по чётной стороне 6-й – 7-й линий В.О. на участке от Академического пер. до наб. Лейтенанта Шмидта;

Кроме того, движение транспортных средств будет прекращено: