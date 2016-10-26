В Петербурге 28 октября ограничат движение транспорта из-за проведения съёмок художественного фильма "Хождение по мукам". Как сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры города, движение авто будет ограничено 28 октября с 06.00 до 09.00 по Академическому пер., а также 28 октября с 06.00 до 23.00 по чётной стороне 6-й – 7-й линий В.О. на участке от Академического пер. до наб. Лейтенанта Шмидта;
Кроме того, движение транспортных средств будет прекращено:
- 28 октября с 09.00 до 23.00 по Академическому пер. и с 15.00 04 ноября до 09.00 05 ноября по чётной стороне наб. р. Мойки на участке от Матвеева пер. до ул. Писарева;
- 28 октября с 11.00 до 22.00 на пересечениях Академического пер. с 4-й – 5-й линиями В.О. и 6-й – 7-й линиями В.О. (движение транспортных средств будет периодически приостанавливаться на указанных участках продолжительностью не более 4 минут в данный период).