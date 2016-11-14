Жители Химок продолжают страдать от ужасающей вони скопившегося мусора в нескольких районах города. Работники ЖКХ всё также отказываются выполнять свои обязанности, так как, несмотря на обещания властей, зарплату они так и не получили. Людей просят относить мусор до контейнеров во дворе, но, по словам горожан, там также скопились помои, а в мусоропровод выкинуть они бы и не могли, даже если бы захотели, так как там всё давно забито.

–Это на остановке. Такое же на детской площадке в урне, которая стоит около неё, – заявила местная жительница, предоставив фото с мусоркой, вокруг которой уже скопились бутылки от пива, так как в саму урну ничего уже не влезает.

Также в некоторых районах химчане отмечают, что работники ЖКХ слегка убрались, но лишь для того, чтобы создать видимость чистоты.

–Около домов они мусорки аккуратно прибрали. Большую часть они сложили в мешки и унесли. Но в доме мусоропровод не чистили и вонь стоит ужасная. Снаружи стало лишь немного лучше. Они стали что-то делать, но ситуация не сильно изменилась, – заявила другая жительница.

Напомним, что в администрации округа сложившуюся ситуацию объяснили тем, что всему виной является недобросовестность подрядных организаций. Округ выделил средства, МП "ДЕЗ ЖКУ" произвело все необходимые выплаты, но недобросовестные подрядчики не оплатили труд рабочих. Сейчас власти пытаются разобраться в ситуации.

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