Молодёжный проект "Школа современного искусства" выпустил календарь российским военным от двенадцати сирийских девушек.

Со страниц календаря они обращаются к нашим военным, которые сейчас находятся в Сирии. "Я сразу поняла, что у тебя серьёзные намерения!" – говорит, в частности, Раша Диб из Латакии. "Хотя бы на МиГ увидеть тебя!" – желает Фатима Дукси из Алеппо. "Судьба моей Пальмиры – в твоих руках!" – улыбается Камилия Шеарани из Суведы.

Все эти фразы придумала креативная группа проекта, но девушки выбирали, какие слова будут присутствовать именно на их фотографии.

– Мы искали девушек из Сирии, которые учатся в Москве и уехали с родины либо до войны, либо во время, – рассказывает Metro руководитель проекта Мария Алёшина. – Устроили кастинг – желающих было много. Съёмки уложились в пару дней.

Думали сначала одеть девушек в военную форму, но посчитали, что это будет чуть-чуть агрессивно. Тогда одна из сирийских девушек предложила кокошник. И мы согласились. В работе использовали не традиционные кокошники, а те, которые разработал российский дизайнер Кирилл Минцев. Он же предоставил нам одежду для девушек.

Мария отметила, что уже на неделе партию календарей передадут в Министерство обороны РФ, а конечный адресат – российские военные в Сирии. Предполагается, что туда они попадут с помощью гуманитарного рейса МЧС России.