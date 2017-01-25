7-летняя девочка из Сирии Бана Алабед, прославившаяся своими твитами из тогда еще захваченного боевиками Алеппо, написала открытое письмо американскому президенту Дональду Трампу. Об этом сообщило BBC.

«Вы должны сделать что-то для сирийских детей, они, такие же, как и ваши дети, и, как и вы, заслуживают мира», – пишет Бана.

В декабре девочка сумела выбраться из Алеппо вместе со своей семьёй, сейчас они проживают в Турции. Об этом она также сообщает Трампу:

«Теперь, живя в Турции, я могу гулять и радоваться жизни. Я смогла пойти в школу. Вот почему мир важен для всех во всём мире, включая вас».

Свое послание девочка завершила предложением дружбы: «Если вы обещаете мне сделать что-то для сирийских детей, я тут же стану вашим новым другом. Жду новостей о том, что вы сделаете для детей Сирии».