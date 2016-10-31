Уже к концу наступившей недели температура воздуха в Москве начнёт подниматься, а ко второй декаде ноября в столицу вернётся тепло. С таким прогнозом выступили специалисты центра погоды "Фобос", передаёт радиостанция Говорит Москва.

В частности, ведущий эксперт центра Евгений Тишковец заявил: "Климатическая зима пока не наступит. Через неделю климатические качели пойдут в обратную сторону, мы ожидаем всплеск аномального тепла. Осадки начнут переходить в ледяные дожди и дожди. Днём температура уйдёт в устойчивый плюс".

Однако, мнение, что стоит ожидать возвращения тепла, не поддерживают другие эксперты. К примеру, ведущий метеоролог "Гисметео" Леонид Старков утверждает, что точный прогноз – это прогноз лишь на ближайшие семь дней.



"Характер погоды может поменяться. Может поменяться в сторону потепления. Но насколько? Это большой вопрос. Будет ли устойчивый плюс на столбиках термометров? Тоже утверждать не берусь", – прокомментировал Metro ситуацию Леонид Старков.

Напомним, что в середине недели Москву скуют снегопад и холод. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.

А материал о том, как москвичи встретили первый снег - ЗДЕСЬ.