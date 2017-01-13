Погода в Петербурге в ближайшие дни будет располагать к активному отдыху на природе.

"А снег идет, а снег идет. К празднику в Питере стало красивее, чище и сцепление с тротуаром появилось. Температура только около ноля. А как хорошо будет в выходные. Пару циклонов и мы опять в зиме", - так о погоде в выходные 14 и 15 января в Петербурге рассказал в Facebook главный синоптик северной столицы Александр Колесов.

По его словам, снега в Петербурге в пятницу, 13, уже прибавится, а в субботу станет еще больше, так что "можно готовить санки и ватрушки".

По предварительным прогнозам, в субботу, 14 января в Петербурге ожидается около -2 градусов, ветер в порывах до 7-9 м/с, давление низкое, значительная облачность.

В воскресенье, 15 января, снег возможен только с утра, днем преимущественно без осадков, ветер слабый, давление будет расти.

Новая рабочая неделя принесет похолодание - столбики термометров в Петербурге опустятся ниже 6 градусов мороза, временами пройдет снег.