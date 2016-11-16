Сегодня, 16 ноября, оргкомитет общероссийского проекта официально утвердил логотип Новогодней столицы России 2016-2017. Им стал тамбовский волк. Об этом в среду сообщает портал "Твой Тамбов".

Отмечается, что автором логотипа стала местная художница Ольга Соловьёва.

На логотипе символа Нового года красуется серый хищник в обрамлении новогодних снежинок и российского триколора. Главный персонаж получился дружелюбным и по-настоящему зимним.

Также изображение новогоднего волка украсит почтовую карточку, которую выпустят специально в честь новогодней столицы. А в самом Тамбове даже установят пятиметровую ледяную скульптуру волка – это произойдёт 10 декабря у ДС "Кристалл".

Напомним, что традиция ежегодно выбирать новогоднюю столицу России появилась в 2012 году. Первым городом, который удостоился этой чести стала Казань.

Новогодней столицей 2017-2018 станет Ханты-Мансийск.







