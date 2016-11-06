Сильный ветер вечером 6 ноября поднимет метровые волны в Финском заливе, сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Начиная с 20-23 часов, в прибрежных районах и по Невской губе Финского залива ожидается усиление восточного, северо-восточного ветра до 12-16 м/с, отмечают в ведомстве.

Высота волны в Финском заливе из-за сильного ветра достигнет 0,7-1,2 м.

МЧС рекомендует горожанам убрать вещи с балконов и дворов и закрыть окна. Кроме того, специалисты советуют поставить в гараж машину или припарковать ее подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Петербуржцам также следует обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска: мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов.