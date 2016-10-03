В ночь на 3 октября на Петербург опустился сильнейший туман. Видимость в дымке минимальна - не более 100 метров, местами - 40-50 метров. На дорогах города и пригородных трассах - сложная обстановка. Водители докладывают, что произошло уже несколько ДТП из-за тумана.

В Купчино - на пересечении Будапештской улицы и проспекта Славы произошла авария с участием двух автобусов. Как сообщила пассажирка одной из маршруток в соцсети, причиной мог стать утренний туман.

"49-я маршрутка неудачно затормозила перед другой маршруткой. Была в ней в момент столкновения. Водитель отдал пассажирам деньги. Туман с утра - жесть", - сообщила в блоге ДТП/ЧП Анастасия Маслова.

Еще одно ДТП случилось на Мурманском шоссе - на 85м километре трассы. Как отмечают водители, из-за сильного тумана столкнулись два автомобиля.

В соцсетях появились фото сильнейшего тумана, сделанные горожанами из окон своих квартир и по дороге на работу. Люди отмечают, что туман такой сильный, что скрыл моста и дома. За плотной дымкой в Приморском районе даже не виден Финский залив.

"В Девяткино уровень Сайлент Хилла!"

"В Купчино метров на 30-40 может видно..."

"А у меня мост Петра Великого исчез!"

"Сильный туман в городе, как Зомбиапокалипсис!", - шутят горожане.

Туман в Петербурге начал рассеиваться с первыми лучами солнца. Днем синоптики обещают ясную погоду, до +14 тепла, умеренный ветер, без осадков. В ближайшие дни тумана не ожидается, усилится ветер и возможны ливни, температура воздуха начнет понижаться. Днем будет всего +8-10 тепла.