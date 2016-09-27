Петербург утром 27 сентября окутал густой туман. О тумане и дымке предупреждали синоптики. По их прогнозам, в ближайшие дни ситуация может повториться. Туман в городе вероятен вечером во вторник и с утра в среду. Этому способствует безветренная погода.

Во вторую половину недели, наоборот, такое погодное явление не ожидается - в городе будет дуть сильный ветер, начнутся дожди.

Добавим, сильный туман в Петербурге серьезно осложнил видимость на дорогах. По данным МЧС, видимость снизилась до тысячи метров.

В условиях тумана и дымки водителей в Петербурге просят быть предельно осторожными - соблюдать скоростной режим и дистанцию и не забывать включать фары.