Сильный ливневый снег ожидается в Петербурге в течение дня 10 ноября. Об этом сообщают синоптики. Температура воздуха составит -8 градусов, ветер слабый - 2 м/с, атмосферное давление - в пределах нормы.

К вечеру четверга на дорогах города вновь может сложиться неблагоприятная обстановка - возможны снежные заносы, гололед.

По предварительным данным, в ночь на пятницу осадки прекратятся. Снега не будет и в течение всего дня 11 ноября - временами даже будет выглядывать солнце. Температура воздуха в дневные часы составит до -5-7 градусов.

Снегопады могут вернуться в Петербург снова уже в субботу. Вероятен обложной снег - во второй половине дня 12 ноября и ночью 13 ноября. В выходные в городе немного потеплеет - днем до -2 градусов.