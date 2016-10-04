37-летний житель Омска Ермек Абдрахманов за один день совершил 12 дерзких преступлений. Об этом во вторник сообщает пресс-служба следственного комитета России по Омской области.

Мужчина, который ранее был неоднократно судим, сядет в тюрьму снова – его приговорили к 21 году заключения в колонии строгого режима.

Отмечается, что ему вменяются преступления по следующим статьям: "убийство", "покушение на убийство двух лиц", "незаконное приобретение огнестрельного оружия и боеприпасов", "грабёж", "угон автомобиля", "изнасилование", "разбой", "побои", "угроза убийством" и "насильственные действия сексуального характера" – всего 12 правонарушений, совершённых 26 августа 2015 года.

Кстати, сам Абдрахманов полностью признал свою вину. По его словам, на преступления его спровоцировал 32-летний знакомый. Он во время распития спиртных напитков и разговоров "за жизнь" упрекнул Абдрахманова в социальной неустроенности. Мужчине не понравились слова собеседника и из-за этого он выстрелил ему в голову из пистолета.

После этого, чтобы скрыть следы содеянного, преступник решил убить находившихся в квартире мужчин.

– Подойдя к спящему 29-летнему знакомому, он выстрелил мужчине в голову, после чего стал перезаряжать оружие для того, чтобы убить двух других мужчин, куривших на балконе, но мужчины смогли вовремя обезоружить злоумышленника, выкинув пистолет на улицу, – сообщили следователи.

Тогда Абдрахманов выбежал из квартиры, но, не найдя оружие, избил проходившего несовершеннолетнего и забрал его мобильный телефон, после чего с территории рынка "Восточный" пытался угнать автомобиль вместе с находившейся в нём пассажиркой, но не справился с управлением.

Бросив автомобиль, он на такси уехал в другой район города к родственнику, где, не застав последнего дома, изнасиловал и ограбил его сожительницу, после чего на похищенные деньги приобрёл и употребил наркотическое средство.

Находясь в состоянии наркотического опьянения, он ночью приехал в Октябрьский округ Омска, где на улице 19-я Рабочая стал стучаться в двери частных домов. Когда в одном доме ему открыли, он, угрожая ножом, избил и связал ранее незнакомого 29-летнего мужчину, а также совершил в отношении находившейся в доме женщины насильственные действия сексуального характера.

После этого Абдрахманов скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками правоохранительных органов и заключён под стражу. На допросе у следователя он сознался в содеянном.