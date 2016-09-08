В рамках прошедшей накануне презентации гаджетов компании Apple (в том числе, конечно же, iPhone7) состоялась ещё одна большая премьера - новой песни "The Greatest" хитмейкера современности австралийской певицы Sia.

Артистка вышла на сцену уже по окончании демонстраций Тимом Куком новых товаров. Её выход анонсировал сам гендир Apple:

"Её новая песня и клип к нему впервые вышли на Apple Music несколькими днями ранее. И сегодня она здесь, чтобы впервые спеть её вживую. Пожалуйста, встречайте, Sia!"

Мировая премьера The Greatest состоялась 5 сентября.

Также в рамках презентации Sia исполнила ещё одну песню - свой знаменитый хит Chandelier. Как всегда с вместе с ней выступили её танцоры.

Закончив исполнять свой хит "про люстру", все находившиеся в зале зрители стоя аплодировали певице, так же как и Тим Кук, который также подошёл к Sia пожать руку и поцеловать в щеку.

Видео выступления Sia на презентации смотрите ниже.