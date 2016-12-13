Златан Ибрагимович впервые показал свою статую в Instagram. На фотографии на личной странице нападающего в социальной сети изображен сам футболист и его большая скульптура.

Шведский форвард сопроводил изображение фразой: "Когда приезжаете в Нью-Йорк, там вы видите Статую Свободы, когда приезжаете в Швецию – Статую Ибрагимовича".

Ранее сообщалось, что статуя шведского нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича будет установлена рядом со стадионом "Френдс Арена" в Стокгольме.

Статуя будет изображать Ибрагимовича, стоявшего в одних шортах на земном шаре со вскинутыми руками. Её высота составит 2,7 метра.