Самая тяжёлая ситуация для российской экономики позади. С таким заявлением выступил на Российско-сингапурском бизнес-форуме первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, пишет ТАСС.

— Мы уверены, что самое тяжёлое в российской экономике позади, мы переживали сложный период с первого квартала 2015 года, даже можно сказать с последнего квартала 2014 года, — сказал он.

По словам зампреда правительства, период падения доходов населения РФ закончился, в связи с этим в следующем году должно произойти оживление потребительского спроса.

– Падение доходов закончилось. Надеемся, что в будущем году всё-таки это уже будет тенденцией для всех групп населения, что доходы будут расти. И потребительский спрос должен в будущем году ожить, сейчас потребители ведут себя достаточно аккуратно, – констатировал Шувалов.

Он отметил, что настоящий момент экономика России уже приведена в рабочее состоянии, а в 2017 году ожидается рост ВВП на уровне 1%