В 2018 году систему планируется внедрить на третьей линии подземки. А пока с 2015 года она работает на четвёртой линии. Вчера журналистам показали, в чём её суть, и как в метро организован контроль за здоровьем и самочувствием машинистов, от которых зависит безопасность пассажиров.



Максим Грачёв заступает на смену на станции метро «Проспект Большевиков» и первым делом его ждёт осмотр фельдшера. Машинисту измеряют артериальное давление и пульс, проверяют на алкогольное опьянение. А потом выдают личный датчик-гарнитуру – ноу-хау, аналогов которому в России нет.



– Она изготавливается индивидуально для каждого по слепку ушной раковины, – говорит Максим Рюхин, исполнительный директор компании-разработчика. – На сегодняшний день такие гарнитуры имеют 178 машинистов, а системой оснащены 59 головных вагонов.

Данная гарнитура – это фактически микрокомпьютер, который обрабатывает и передаёт на бортовое оборудование сигнал с датчика о состоянии машиниста в реальном времени. Например, он может определить, что машинист засыпает или находится в состоянии сильного стресса. При этом система выявляет эти состояния заблаговременно и выдаёт машинисту соответствующий сигнал.

Cотруднику предоставляется возможность самостоятельно прийти в норму. Если сделать это не удаётся – следует автоматическое информирование диспетчера.



– Машиниста снимают с линии и отправляют на медицинский контроль или организуют его подмену, – рассказала оператор электродепо Мария Благовещенская. – Хотя замечу, что случаются такие форс-мажоры довольно редко.