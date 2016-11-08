За хранение наркотиков 24-летнему петербуржца привлекли к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ. Согласно решению суда, он должен был выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба судебных приставов. Чтобы оплатить штраф, у нарушителя то ли не было времени, то ли денег. Однако он нашел возможность уехать в другой город - Ростов.

Пристав нашел должника в соцсетях и отправил ему сообщение, в котором напомнил о долге, и прикрепил квитанцию об оплате долга. Молодой человек ответил, что постарается оплатить в ближайшее время. Что и сделал - через несколько дней деньги поступили на счет районного отдела судебных приставов. Долг посчитали выплаченным.

Несколькими днями ранее 51-летний петербуржец выплатил 380 тысяч рублей. Однако тому одного сообщения о задолженности оказалось мало. На его автомобиль ВАЗ-21213 приставы наложили арест. Внедорожник вряд ли представляет собой какую-либо ценность, разве что дорог как память, признался сам должник.