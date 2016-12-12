Творчество Шнурова обсудили в Европейском университете. Песни "В Питер пить" и "Лабутены" участники лекции попытались осмыслить философски.

На таком оригинальном семинаре свои доклады представили доцент философии ЕУСПб Йоэль Регев и профессор медиа и литературы из университета Флориды Драган Куюнджич.

Участники посмотрели популярные клипы и решили, что у композиции про туфли есть отсылки к Евгению Онегину и российско-французской войне 1812 года.

- Среди нас есть великий поэт Шнуров, который ходит в своих лабутенах по следам великих петербургских поэтов и позволяет традициям продолжать жить в эпоху цифровых технологий, — цитирует “Радио Балтика” присутствовавших экспертов.

Кроме того, в нашумевшей “женской” истории сборов на свидание эксперты увидели общее c размышлениями об искусстве философа Мартина Хайдеггера.

- Лабутены и Ван Гог тоже появились неслучайно, потому что один из самых главных философских споров за всю историю посвящён картине «Башмаки» Ван Гога. Лучший ответ в этом споре принадлежит тем, кто сказал, что башмакам нужны шнурки, — заметили участники дискуссии.

А вот герои "В Питере пить" - это сообщество вырванных одиночек. Это видео объединяет всех.

- Женщины, у которых нет ни лабутенов, ни сисек, ни денег, иммигранты, полицейские, водители, искусствоведы. Все сошлись в едином алкогольном тумане, — отметила студентка Европейского университета.

А вот сам Сергей Шнуров, хоть и присутствовал на лекции, все же к рассуждениям не присоединился.